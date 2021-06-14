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Son dakika... Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türk müziğine unutulmaz besteler kazandıran keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi. Üzücü haberi, sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesanından yaptığı paylaşım ile duyurdu

Son dakika... Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti
Keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

Sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sayın paylaşımında, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki Tekay'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

UNUTULMAZ BESTELERE İMZA ATTI

Usta bestekar ve keman virtiözü Selçuk Tekay'ın en bilinen eserleri arasında; Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Yorgunum Dostlar, Unuturum Diye Yorma Kendini, Aradığın Aşkı Buldun mu, Vurgun, Baharı Beklerken Ömrüm Kış Oldu gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

SELÇUK TEKAY'IN HAYATI

1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve sonrasındaki Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi çok önemli hocalardan istifade etti.

100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay; Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Ahmet Özhan, Ebru Gündeş gibi birçok ünlü sanatçının sahne ve albüm çalışmalarını yönetti, orkestra şefliğini üstlendi.

Selçuk Tekay, 1991 yılında Vurgun, 1992'de Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, 1993'te Yorgunum Dostlarım adlı eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü kazandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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