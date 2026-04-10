Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama talebi
Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
Giriş: 10.04.2026 - 18:23
Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre; Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 20 şüpheliden; Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han'ın tutuklama talebiyle, Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrolle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.
