DHA

Eskişehir'de, bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45),Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda geçen yıl 11 Ekim'de, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay'ın (45),satır ve bıçaklı saldırısına uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.

44 GÜN SONRA CAN VERMİŞTİ

DHA'daki habere göre polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, tedavi gördüğü Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 44 gün sonra hayatını kaybetti.

23 KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ayşe Tuba Arslan'ın, ölmeden önce eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve 1, 2, 6 aylık uzaklaştırma kararları aldırdığı belirlendi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayşe Tuba Arslan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şinasi Koç tarafından hazırlanan 4 sayfalık iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Katil zanlısı Yalçın Özalpay hakkındaki 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek' kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

YOLDA KOVALAYIP YAKALAMIŞ

İddianamede, Ayşe Tuba Arslan ve Yalçın Özalpay'ın 10 Eylül 2019 tarihinde boşandıkları bilgisini yer verilirken, katil zanlısı Özalpay´ın eski eşi Ayşe Tuba Arslan´ı takip ederek ve kovalayarak yakaladığı ve Vişnelik Mahallesi Atatürk Caddesi´nde bıçak ile satırla saldırarak birden çok yerinden yaraladı belirtildi. Arslan´ın tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 44 gün sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

KAFATASI KIRILMASI VE BEYİN KANAMASI

Yapılan otopsi işleminde Ayşe Tuba Arslan´ın ölüm nedeni olarak kesici, ezici alet yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği anlatıldı.

"İMDAT YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRMIŞ

İddianamede olayın tanığı olarak ifade veren Emre Ö. ve Caner G., kafede oturdukları sırada Yalçın Özalpay´ın Ayşe Tuba Arslan´ı kovaladığını anlatarak, "Kaçan kadın yardım çığlıkları atarak `imdat yardım edin´ diye bağırdı. Satırla kadını kovalayıp yakaladı. Satır ile kadının kafasına doğru tahmini olarak 10 ya da 15 kez vurduğunu gördük" dedi.

MÜŞTERİSİNE BİLE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Katil zanlısı Yalçın Özalpay´ın taksicilik yaptığı dönemde müşterisi olan Şebnem T. de kendiliğinden Cumhuriyet Savcılığı´na başvurarak ifade verdi. Şebnem T., Yalçın Özalpay´ın taksi durağında taksi şoförü olarak zaman zaman müşterisi olduğunu söyleyerek, "Bir seferinde şüpheli Yalçın bana eşini öldüreceğini söyledi. Başka bir sefer ise kendisine satır aldığını, Ayşe Tuba'yı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini. Ayşe Tuba'yı hep tartakladığını söyledi. Konuşmalarının yanlış olduğunu söyleyerek nasihatta bulundum" dedi.

KENDİSİNİ SAVUNDU: "BİR ANLIK CİNNET"

Katil zanlısı Yalçın Özalpay ise savcılıkta verdiği ifadesinde eski eşi Ayşe Tuba Arslan´ı `bir anlık cinnet geçirerek´ öldürdüğünü belirterek, "Bir anlık cinnet geçirerek olayı gerçekleştirdim. Çeşitli şahıslardan tehdit aldığım için olayda kullandığım bıçağı belimde, satırı da torba içerisinde taşıdım" diyerek kendisini savundu.

SATIR TAŞIMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İddianamede Yalçın Özalpay´ın boşanmadan önce ve boşanma sürecinde Ayşe Tuba Arslan´a yönelik birçok kez çeşitli eylemlerde bulunduğu ve olay sırasında yere düştükten sonra bıçaklamaya devam ettiği hatırlatılarak, "Şüphelinin maktule karşı değişik tarihlerde gerçekleştirmiş olduğu eylemler, şüphelinin yanında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde bıçak ve satır taşıması, olay tarihinde de maktulü takip edip kovalayarak yakaladıktan sonra maktule karşı sayısız kere bıçak ve satırla vurup, yere düştükten sonra dahi bıçak ve satır ile vurmalarına devam etmesi, şüphelinin maktule bıçak ve satır ile vururken özellikle vücudunda hayati tehlike yaratacak bölgeleri tercih etmesi, söz konusu eylemi eski eşi olan maktule yönelik tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini gösterir" ifadeleri yer aldı.

AYŞE TUBA İÇİN 17 KADIN AVUKAT GÖNÜLLÜ

Ayşe Tuba Arslan'ın eski eşi Yalçın Özalpay tarafından öldürülmesiyle ilgili gönüllü olarak davaya katılan ve vekaletname çıkaran 17 kadın avukat, Arslan'ın ailesine destek verecek. Avukat sayının mahkeme aşamasında artacağı ve sadece kadın avukatların görev alacağı öğrenildi.