Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Vahşi cinayet! Gelinini öldürüp cesedi yaktı - Haberler
ABONE OL

Muğla'da vahşi cinayet! Gelini öldürüp cesedi yaktı

Muğla'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Seydikemer'de yaşanan olayda 72 yaşındaki K. Öğüt, iddiaya göre husumetli olduğu gelini 46 yaşındaki Hatice Öğüt'ü tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı daha sonra gelininin cesedini üzerine saman atarak ateşe verdi

Son dakika: Vahşi cinayet! Gelinini öldürüp cesedi yaktı - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, K. Öğüt (72) husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma olayın ardından kaçan Öğüt'ü yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre ilçede yaşayan K. Öğüt, saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti.

SAMANLARI ÜZERİNE ATIP ATEŞE VERDİ

Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine K. Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi.

Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Silah sesini duyan çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi. Öldürülen Öğüt'ün eşiyle zaman zaman arasının bozulmasından sorumlu tuttuğu kayınpederi ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olayın ardından kaçan K. Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. Öğüt'ün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AK Parti bürosu önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 gözaltı
GÜNDEM AK Parti bürosu önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili ...
30 yıldır çayla birlikte kitap veriyor
GÜNDEM 30 yıldır çayla birlikte kitap veriyor
Çan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yeni üyeleri seçildi
GÜNDEM Çan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yeni ...
Yenimahalle ASM açılışa gün sayıyor
GÜNDEM Yenimahalle ASM açılışa gün sayıyor
Sultangazi'de evinden ayrılan 11 yaşındaki kızdan haber alınamıyor
GÜNDEM Kayıp Hatice'den iyi haber!
Son dakika haberleri: Şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülmüştü! Tüyler ürperten otopsi raporu ortaya çıktı!
GÜNDEM Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Tüyler ürperten ...
Kırklartepe Barajı binlerce dekar araziyi suya kavuşturacak
GÜNDEM Kırklartepe Barajı binlerce dekar araziyi suya ...
Bilecik'te KÖYDES'in yeni üyeleri seçildi
GÜNDEM Bilecik'te KÖYDES'in yeni üyeleri seçildi
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM Bahçeli Nevşehir'de: Bunlar Türkiye'yi 3 günde ...
İYİ Parti lideri Akşener Balıkesir'de: Böyle yalan olur mu?
GÜNDEM Akşener'den Öcalan tepkisi: Böyle yalan olur mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.