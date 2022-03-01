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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Vahşi cinayet! Hamile karısına kurşun yağdırdı - Güncel Haberler
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Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü

Son dakika haberine göre Isparta'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentte dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Vahşi cinayet! Hamile karısına kurşun yağdırdı - Güncel Haberler
Vahşi cinayet! Hamile karısına kurşun yağdırdı
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AA

Kentte yaşayan Ş.G. (18), ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı. Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı. Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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