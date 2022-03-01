Vahşi cinayet! Hamile karısına kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

AA

Kentte yaşayan Ş.G. (18), ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı. Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı. Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.