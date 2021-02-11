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HaberlerGündem3. SayfaDönerci cinayeti... Son dakika: Bıçağı saplamıştı, babasını da öldürmüş
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Son dakika haberler... Dönercideki vahşi cinayette kan donduran ayrıntı!

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, indirim yapmadığı için döner dükkanında Kader Balcı’yı öldüren Recep Ö. ile ilgili kan donduran bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre katil zanlısının, daha önce de babasını öldürdüğü ve 8 yıl hapis yattığı öğrenildi

Dönerci cinayeti... Son dakika: Bıçağı saplamıştı, babasını da öldürmüş
Vahşi cinayette kan donduran detay!
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İHA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ekmek arası döner satışı yapan iş yerine giren Recep Ö. (36),iş yeri sahibi Kader Balcı’dan indirim talep etti.

İHA'nın haberine göre, indirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı’ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, defalarca vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Kader Balcı hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Recep Ö., Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Recep Ö.'nün daha önce babasını öldürdüğü için hapis cezası yattığı ve daha sonra bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Ayrıca şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı da öğrenildi.

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