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Van'da deprem oldu! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 22.39´da meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.
KANDİLİ RASATHANESİ 20 NİSAN SON DEPREMLER
2019.04.20 22:50:28 38.8085 29.0385 5.7 -.- 1.7 -.- CAMKOY-SELENDI (MANISA) İlksel 2019.04.20 22:39:36 38.6435 43.1855 1.3 -.- 3.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel 2019.04.20 21:39:42 39.5863 28.7680 9.0 -.- 1.9 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.04.20 21:06:42 40.8492 31.0310 6.8 -.- 1.6 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel 2019.04.20 20:36:13 38.7465 38.1342 7.2 -.- 2.4 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.20 19:54:56 35.6092 28.5567 3.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.20 19:46:01 36.3527 28.0313 70.8 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.20 19:03:04 39.4373 31.5903 0.0 -.- 1.4 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.04.20 18:44:32 36.8700 27.2393 5.1 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.20 18:31:15 35.7067 27.4305 21.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.20 17:13:54 37.1533 28.5652 8.5 -.- 1.7 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.04.20 17:12:32 38.5020 39.2947 1.4 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.04.20 16:29:47 36.9035 27.5373 1.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.20 16:29:04 35.7267 32.0750 26.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.20 16:22:47 36.4925 28.7028 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.20 14:51:18 39.0508 37.2915 0.0 -.- 2.2 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.04.20 14:28:44 37.2870 28.1955 0.0 -.- 1.9 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.04.20 13:32:35 35.2902 28.5782 8.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.20 13:28:11 40.1448 30.8142 12.2 -.- 1.9 -.- SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU) İlksel 2019.04.20 12:33:00 37.2013 31.8477 0.0 -.- 2.1 -.- CECELER-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2019.04.20 12:27:48 38.7663 38.0768 4.2 -.- 2.0 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.20 12:07:43 38.7715 38.1217 5.4 -.- 2.2 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.20 12:04:52 37.5427 32.0980 10.2 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.20 09:36:34 35.5152 28.5233 9.4 -.- 3.4 3.6 AKDENIZ İlksel 2019.04.20 09:04:10 37.4725 35.3502 9.1 -.- 1.7 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel 2019.04.20 09:03:29 37.4792 35.3260 9.1 -.- 2.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel 2019.04.20 08:01:39 38.6605 25.3995 9.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.04.20 06:31:59 37.4342 29.4332 14.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.20 06:25:11 36.3157 34.1943 14.9 -.- 2.0 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.04.20 06:22:15 36.4438 28.6870 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
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