Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Vanda tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Vanda tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde, tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç kurtarıldı.Kırkgeçit Mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar ve tipi! Araçlar mahsur kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Gürpınar ilçesinde, tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç kurtarıldı.Kırkgeçit Mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.

        BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ve Gürpınar Belediyesi ekipleri, yolu açarak mahsur kalan yaklaşık 30 aracın ilerlemesini sağladı.Ekipler, tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        İKİ GÜNDÜR KAR YAĞIŞI ETKİSİNDE

        Yolda mahsur kalan sürücülerden Hulki Ateş, AA muhabirine, bölgenin iki gündür kar yağışının etkisi altında olduğunu söyledi.

        '3 SAATTİR BURADAYIM'

        Bugün de tipi nedeniyle yolların kapandığını belirten Ateş, "Ekipler yolları temizlemişti ama tipi tekrar kapattı. Ben de köyüme gidecektim yolda kaldım. Yaklaşık 3 saattir buradayım. Yol açıldıktan sonra devam edeceğim." dedi.

        ARAÇLAR TİPİ NEDENİYLE İLERLEYEMİYOR

        Naci Aktaş ise "Yolumuz tipi nedeniyle kapandı. Ekiplere haber verdik. Burası sürekli tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an birçok araç yolda tipi nedeniyle ilerleyemiyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Merve Boluğur: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum

        Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Boluğur, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

        #van
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Son aday Timber!
        Son aday Timber!
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı