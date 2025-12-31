Van'ın Gürpınar ilçesinde, tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç kurtarıldı.Kırkgeçit Mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ve Gürpınar Belediyesi ekipleri, yolu açarak mahsur kalan yaklaşık 30 aracın ilerlemesini sağladı.Ekipler, tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ GÜNDÜR KAR YAĞIŞI ETKİSİNDE

Yolda mahsur kalan sürücülerden Hulki Ateş, AA muhabirine, bölgenin iki gündür kar yağışının etkisi altında olduğunu söyledi.

'3 SAATTİR BURADAYIM'

Bugün de tipi nedeniyle yolların kapandığını belirten Ateş, "Ekipler yolları temizlemişti ama tipi tekrar kapattı. Ben de köyüme gidecektim yolda kaldım. Yaklaşık 3 saattir buradayım. Yol açıldıktan sonra devam edeceğim." dedi.

ARAÇLAR TİPİ NEDENİYLE İLERLEYEMİYOR

Naci Aktaş ise "Yolumuz tipi nedeniyle kapandı. Ekiplere haber verdik. Burası sürekli tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an birçok araç yolda tipi nedeniyle ilerleyemiyor." ifadelerini kullandı.