Dünyanın en büyük online perakende şirketi olan Amazon'un rekor yolculuğu devam ediyor. Kurucusu Jeff Bezos'u açık ara dünyanın en zengin insanı yapan amazon hisselerindeki baş döndürücü yükseliş sürüyor. Amazon'un değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

Amazon hisseleri 2,050.27 dolar işlem görmeye başladı ve 487,741,189 adet hissenin toplam değeri 1 trilyon doları aştı

Bu barajı geçen ilk şirket ise 2 Ağustos itibariyle Apple olmuştu. Apple hisseleri 201,50 dolarlık hisse değeriyle borsa tarihinde bir ilke imza atmıştı.

ABD borsalarında 2008 yılında yaşanan çöküşten sonra başlayan toparlanmada en önde gelen hisselerden birisi Amazon olmuştu.

Öyle ki, borsalarda boğa piyasasının başladığı 2009 Mart ayından bu yana Amazon hisselerindeki yükseliş yüzde 3 bini geçti. Başka bir ifade ile 9.5 sene önce amazon hissesi alan yatırımcılar 30 katın üzerinde kazandı.

Morgan Stanley analisti Brian Nowak'a göre Amazon hisselerindeki yükselişin en önemli nedeni, şirketin faaliyet alanlarını çeşitlendirmesi. Geçtiğimiz yıl Whole Foods Market'i 13.7 milyar dolara alarak taze sebze meyve işine giren Amazon haziran ayında da online eczane PillPack'i alıp sağlık işine adım atmıştı.

Nowak, şirketin yeni iş karması göz önüne alındığında Amazon hisselerindeki hedef fiyatı 2,500 dolar olarak belirlediklerini söyledi. Eğer hedef tutarsa, şirketin piyasa değeri de 1.2 trilyon dolara yükselecek.

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