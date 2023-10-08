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        Haberler Gündem Hava Durumu SİS VE PUS| Son dakika: Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu

        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün yurdun tamamında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da sabah ve akşam saatlerinde pus görüleceği ifade ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 08.10.2023 - 09:48
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        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu olacağı belirtildi.

        Gece saatlerinden itibaren de İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 28°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 28°

        Ağrı

        Güneşli 21°

        Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda de yer yer pus bekleniyor.

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        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıkların da yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde de normallerin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #son dakika
        #hava durumu
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