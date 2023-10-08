Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün yurdun tamamında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da sabah ve akşam saatlerinde pus görüleceği ifade ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu olacağı belirtildi.
Gece saatlerinden itibaren de İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda de yer yer pus bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Sıcaklıkların da yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde de normallerin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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