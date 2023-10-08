Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu olacağı belirtildi.

Gece saatlerinden itibaren de İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 25° Ankara Güneşli 24° İzmir Güneşli 27° Antalya Güneşli 29° Trabzon Güneşli 23° Bursa Güneşli 24° Adana Kısmen Güneşli 31° Diyarbakır Kısmen Güneşli 28° Gaziantep Kısmen Güneşli 28° Ağrı Güneşli 21°

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda de yer yer pus bekleniyor.