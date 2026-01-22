TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 27 kişinin yaralandığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Burak Gökhan'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği öğrenildi.

4 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsünde bulunan Burak Gökhan (28) isimli şahıs yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

5 AY ÖNCE YENİ EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Otoyolda meydana gelen feci kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Burak Gökhan'ın, yolcu otobüsünde muavin koltuğunda oturduğu ve yaklaşık 5 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.