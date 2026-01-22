Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yaklaşık 5 ay önce dünya evine girmişti, feci kazada hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Yaklaşık 5 ay önce dünya evine girmişti, feci kazada hayatını kaybetti

        TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 27 kişinin yaralanığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Burak Gökhan'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faciada kahreden detay: henüz yeni evliydi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 27 kişinin yaralandığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Burak Gökhan'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği öğrenildi.

        4 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

        Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsünde bulunan Burak Gökhan (28) isimli şahıs yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

        5 AY ÖNCE YENİ EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Otoyolda meydana gelen feci kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Burak Gökhan'ın, yolcu otobüsünde muavin koltuğunda oturduğu ve yaklaşık 5 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 20 Ocak 2026 (Cumhurbaşkanı Erdoğan Shaquille O'Neal İle Buluştu)

        Kartal 3 Puanı 90+5'te aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk 24'e girebilmek için önemli bir maç" Anadolu Efes'in rakibi Hapoel Tel Aviv. Cumhurbaşkanı Erdoğan Shaquille O'Neal ile buluştu.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması