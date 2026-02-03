Habertürk
        Yalova'da denizde kadına ait cansız beden bulundu

        Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde deniz yüzeyinde bir kadına ait cansız beden bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak

        Giriş: 03.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:40
        Denizde kadın cesedi bulundu
        Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde kadına ait cansız beden bulundu.

        İSKELENİN YANINDA GÖRÜLDÜ

        AA'daki habere göre; Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        40 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

        Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

