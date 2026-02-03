Yalova'da denizde kadına ait cansız beden bulundu
Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde deniz yüzeyinde bir kadına ait cansız beden bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak
İSKELENİN YANINDA GÖRÜLDÜ
AA'daki habere göre; Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
40 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.