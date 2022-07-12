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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: "Yan baktın" diyerek bir gence saldırdılar! Darp anları kamerada - Güncel haberler
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"Yan baktın" diyerek bir gence saldırdılar: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir kamyonette bulunan 6 kişi, sokakta "yan baktın" diyerek bir genci darp etti

Son dakika:
"Yan baktın" diyerek bir gence saldırdılar!
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İHA

Esenyurt'ta panelvan bir araçta bulunan 6 kişi, "yan baktın" diyerek bir gence saldırdı. Saniyeler içerisinde yaşanan olayda tekme ve yumrukların hedefi olan genç aldığı darbelerle sersemlerken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 01.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre panelvan bir araç içerinde bulunan 6 kişi, yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını düşünerek ortalığı birbirine kattı. Saniyeler içerisinde araçtan inen şahıslar, yolda yürüyen gence tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan olayın ardından büyük bir rahatlıkla araçlarına geri dönen şahıslar gözden uzaklaşırken, genç aldığı darbelerle sersemleyerek yürüyemez hale geldi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fotoğraf: İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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