Edinilen bilgiye göre olay, Sanayi Mahallesi 2072 Sokak'ta, bir firmaya ait et entegre tesisi inşaatında meydana geldi. Hacı Köse isimli inşaat işçisi kalıp çakarken 3 metre yüksekten beton zemine düştü. İşçinin mesai arkadaşları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düşme olayı inşaatın bodrum katında meydana geldiği için yaralının dışarıya çıkarılamadı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Köse'yi dışarı çıkartabilmek için vinçten yardım alındı. İnşaat kalıbından yapılan bir tahta sedyeye yatırılan yaralı işçi vinç yardımıyla bulunduğu yerden arkadaşı eşliğinde çıkarıldı. Ambulansa alınan Hacı Köse, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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