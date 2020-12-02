Yargıtay'dan emsal düğün magandası kararı!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, düğün sırasında havaya ateş ederek 3 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa "olası kasıtla öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti.
Kurul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, "sanığın havaya ateş etmek şeklinde gerçekleşen hareketi kasta bağlı bir harekettir. Sanığın istemediği bir netice meydana gelmiştir, eylem bilinçli taksir suçunu oluşturur" şeklindeki itirazını yerinde görmedi
Kararın gerekçesinde, "Sanığın eylemi, bir çocuğun ölümüyle sonuçlandığından, kabullenilen ve öngörülebilen muhtemel neticenin gerçekleşmiş olması ve Türk hukuk sisteminde yerleşik hale gelen 'olası kasıt netice ile belirlenir' kuralı karşısında sanığın eyleminin olası kasıtla nitelikli öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir" denildi.
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