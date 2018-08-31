Fenerbahçe transferin son gününde 10 numarasını buldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Lille'den Yassine Benzia'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Yassine Benzia'nın Fenerbahçe'ye geldiğini duyurdu.

Ayrıntılar birazdan...

YASSINE BENZIA KİMDİR?

Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.

Lille takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yassine Benzia geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 33 karşılaşmada 2,478 dakika süre aldı ve takımı adına 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Cezayirli oyuncu on numara mevkiinde forma giyiyor.

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