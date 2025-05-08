Beyaz duman yükseldi, yeni papa seçildi! Papa kim oldu? Yeni papa Robert Prevost kimdir, kaç yaşında?
Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesinin ardından yeni papanın kim olacağı merak ediliyordu. Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Yaşanan gelişme, "Papa kim oldu, Robert Prevost kimdir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor. Yeni papa Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı. Peki, "Yeni papa kim oldu? Robert Prevost kimdir?" İşte konuya ilişkin soruların yanıtı...
YENİ PAPA SEÇİLDİ Mİ, PAPA KİM OLDU?
Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.
Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.
Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.
Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.
Yeni papa Robert Prevost oldu
ROBERT PREVOST KİMDİR?
Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955 tarihinde ABD’nin İllinois eyaletinin Chicago şehrinde dünyaya geldi. Prevost'un babasının Fransız, annesinin ise İtalyan olduğu biliniyor.
Prevost, 1982’de rahip oldu. 1985’te Peru’da görevlendirilen Prevost, uzun bir süre misyonerlik faaliyetlerinde bulundu.
St. Augustine Tarikatı'na mensubiyeti bulunan Prevost, tarikata 1978'de katıldığı biliniyor.
2014'te Papa Francis tarafından Chiclayo Piskoposluğu’nun apostolik yöneticisi olarak atanan Prevost 2015’te piskopos olarak görevlendirildi.
Prevost, 1977'de Villanova Üniversitesinde matematik okuyarak burada lisans eğitimini tamamladı.
Prevost'un İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce konuşurken; Latince ve Almanca okumalar yapabiliyor.