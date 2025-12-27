Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında 3 sanık tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Yenidoğan Çetesi davasında 3 sanık tahliye edildi

        Yenidoğan Çetesi davasının 7'inci duruşması, 5'inci gününde ara kararını açıklayan mahkeme, 3 sanığın tahliyesine hükmetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:40 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan Çetesi davasında 3 tahliye
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 7'inci duruşması, 5'inci gününde ara kararını açıklayan mahkeme, 3 sanığın tahliyesine hükmetti.

        İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

        REKLAM

        DAVADA 7'NCİ DURUŞMA

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'nci duruşması 5'inci gününde devam etti. Duruşmaya, 6’sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Sanık yoklamalarının ardından savunma yapan avukatlar, mahkemeden müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

        Avukatların savunmalarının ardından heyet, ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verdi.

        3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, TRG Hospital Hastanesi’nde doktor olarak çalışan, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki ve basamaklarda oynama yaparak gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Gürül, yenidoğan yoğun bakım hemşireleri Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı'nın 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

        Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu bir kısım sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Libya Genelkurmay Başkanı'nın düşen uçağının enkazında çalışmalar devam ediyor

        Libya Genelkurmay Başkanı'nın düşen uçağının enkazında çalışmalar devam ediyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş