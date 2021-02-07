Yerli parmak izi tanıma sistemi başlıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika! Yerli parmak izi tanıma sistemi Mart'ta kullanılacak - Haber
ABONE OL

Yerli parmak izi tanıma sistemi Mart'ta kullanılacak

BİYOTEKSAN’ın HAVELSAN mühendislik desteği ile geliştirdiği, yerli parmak izi tanıma sisteminde son aşamaya gelindi. Sistem ilk olarak mart ayında itibaren İçişleri Bakanlığı’nda kullanılmaya başlanacak.

Son dakika! Yerli parmak izi tanıma sistemi Mart'ta kullanılacak - Haber
Yerli parmak izi tanıma sistemi başlıyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi’nin ilk ürünü yerli parmak izi tanıma sistemi Mart ayından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde kullanılmaya başlanacak. Sistem daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak. Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye; böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.

Proje, HAVELSAN ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) arasında imzalanan İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol doğrultusunda başlatıldı.

Bu kapsamda BİYOTEKSAN isimli firma kuruldu. BİYOTEKSAN, Biyometrik Veri Sistemi Projesi’nin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirecek. İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi devreye alınacak. Merkezi biyometrik veri sisteminin kurulması ile birlikte tüm resmi kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir alt yapı oluşturulacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'da belediye araçları çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEMHatay'da belediye araçları çarpıştı: 1 ölü
11 yaşındaki çocuk kalp masajıyla kurtarıldı! - Haberler
GÜNDEM11 yaşındaki çocuk kalp masajıyla kurtarıldı!
Mutasyonlu virüs görülen iller hangileri, kaç ilde var? Mutasyonlu virüs nedir, belirtileri nelerdir?
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? - 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Çatı katından düşen işçi kurtarılamadı
GÜNDEMÇatı katından düşen işçi kurtarılamadı
ÖSYM YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
GÜNDEMÖSYM 2021 YKS başvuru işlemleri
SON DAKİKA! İstanbul'da geçen yıl "Alo Fetva"ya 155 bin soru soruldu - HABER
GÜNDEM"Alo Fetva"ya bitcoin sorusu
SON DAKİKA: Yasak kalktı! Taze hamsi fiyatı düştü - Haberler
GÜNDEMYasak kalktı, İstanbul'da fiyat düştü
Kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar, kahveler (kıraathaneler) ve kafeler açılıyor mu? Son açıklamalar
GÜNDEMKafeler ne zaman açılacak?
Son dakika: Fahrettin Altun'dan 7 Şubat MİT Kumpası mesajı - Haber
GÜNDEMAltun'dan 7 Şubat MİT Kumpası mesajı