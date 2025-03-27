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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 260 kişi tutuklandı | SON DAKİKA HABERLER

        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!

        Protesto gösterileriyle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu son yapılan eylemler sonrası 1879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı, 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. 150 polisimiz de yaralandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:59
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        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı basın açıklamasında protesto gösterileriyle ilgili şunları söyledi:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonrası, ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte; sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi; milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı.

        Milli, manevi ve aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Adaleti susturmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir sokak kışkırtması gerçeklerin üstünü örtemez. Demokrasi nefret söyleminin kalkanı değildir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır.

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        Sokak yürüyüşü evet anayasal bir haktır. Anayasamızın 34. maddesidir: 'Herkes silahlı ve saldırısız gösteri hakkına sahiptir' der. Nitekim, 2024 yılında Bakanlığımıza, toplantı ve gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı. Bunların 863’üne izin verildi. O taşlar, bıçaklar, asitler, molotoflar nedir. Bakanlık olarak bize yapılan başvuranların yüzde 96'sına izin verdik.

        Son yapılan eylemlerin özgürlükle açıklanacak bir yanı var mı? Pervasızca sokak çağrıları yapanlar, bu görüntüleri görünce ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla, yerli ve milli markalarımızı, çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir? Hele yabancı kanallara çıkıp, Türkiye’yi şikayet etmek? Necip Fazıl diyor ya: Sokak lambası gibi olma, kime yandığın belli olsun.

        Bu son eylemler sonrası 1879 kişi gözaltına alındı ve 260 kişi tutuklandı, 468 kişi için adli kontrol kararı, 489 kişi serbest bırakıldı. 622'sinin ise işlemleri devam ediyor.

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        12 farklı terör örgütünden şüpheliler var. 150 polisimiz eylemlerde yaralandı. Polisler bu milletin evladı değil mi? Valilerimizi ve emniyet müdürlerimizi kutluyorum. Tüm provokasyonlara rağmen sabırla görevini ifa eden tüm polislerimizle iftihar ediyorum.

        Artık mübarek Ramazan-ı Şerif’imizin sonuna geldik. Evlerimizde, Ramazan Bayramımızın heyecanı var. Ancak bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, yuvalarımıza ateş düşmemesi en büyük duamız.

        Bununla birlikte; Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında, 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacak.

        Zira; son 2 yılda, Ramazan ve Kurban Bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında Maalesef 744 canımızı yitirdik. Günlük can kaybımız 24.

        Bu kayıplardan 375’i 'Aşırı hız'dan kaynaklanıyor. Yani neredeyse yarısı. Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı bir rapora göre, ortalama hızdaki % 1’lik artış, ölümlü kaza riskini % 4 artırıyor. Bayram tatilinde yola çıkacak tüm sürücülerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım."

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