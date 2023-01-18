Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da yoldan geçerken başına kurşun isabet etti! -Güncel haberler
ABONE OL

Evine giderken başına kör kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da tam bir dehşet yaşandı. Kentte yaşanan silahlı bir kavgada yoldan geçen kişi, başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da yoldan geçerken başına kurşun isabet etti! -Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Tekirdağ Çorlu’da iki arkadaşın kavgası esnasında açılan ateş sonucu, yoldan geçerek evine gitmek üzere olan adam, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir araç, park halindeki araçlara çarptı.

Bu sırada aynı araç içindeki iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Yaşanan kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçerek evine gitmekte olan 37 yaşındaki İbrahim Onaran, başına isabet eden kurşun sonucu kanlar içinde kaldı.

Ağır yaralanan Onaran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika hava durumu: Lodos, Marmara'yı vuruyor! - Güncel haberler
GÜNDEM Lodos, Marmara'yı vuruyor!
Arnavutköy’de 87 yaşındaki kadının yeni evi anahtarını teslim aldığı gün yandı
GÜNDEM Yaşlı kadının evi taşındığı gün yandı
Son dakika haberler: Ayrı yaşadığı eşini 6 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
GÜNDEM Ayrı yaşadığı eşini 6 kez bıçaklamıştı! Pişkin ...
Eskişehir'de bir bankanın müdürü zimmetine 9 milyon TL geçirdi - Haberler
GÜNDEM Banka müdüresi tutuklandı! Zimmete 9 milyon TL!
Son dakika: İDO ve BUDO seferlerine iptal! 18 Ocak iptal edilen İDO ve BUDO seferleri
GÜNDEM İDO ve BUDO seferlerine iptal
KOCAELİ TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın: 18 Ocak 2023 TOKİ İzmit Kocaeli kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklanıyor!
Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi! Akaryakıt zammı sonrası 18 Ocak 2023 Çarşamba güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Benzinin ardından motorin fiyatlarına zam geldi!
DEPREM Mİ OLDU? Son dakika: Marmara'da tedirgin eden hareketlilik! AFAD ve Kandilli son depremler - 18 Ocak tablosu
GÜNDEM Marmara ve Ege'de deprem!
Dikkat lodos! SON DAKİKA! Marmara ve Ege'de etkili olacak... Sıcaklıklar artıyor - 18 Ocak Hava Durumu
GÜNDEM Dikkat lodos! Marmara ve Ege'de etkili olacak... ...
Mersin'de 'huzur ve güven' operasyonu
GÜNDEM Mersin'de 'huzur ve güven' operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.