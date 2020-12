YouTube Türkiye kararını verdi 0:00 / 0:00

YouTube Türkiye'de yerel bir temsilci atamak için çalışmalara başladığını duyurdu.

YouTube'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

'BU KARAR, SÜREÇLERİMİZİ DEĞİŞTİRMEYECEK'

Konuyla ilgili olarak YouTube'un resmi blogunda YouTube'un Türkiye'nin de dahil olduğu EMEA bölgesinden sorumlu direktörü Alex Okosi imzasıyla yayınlanan açıklamada, YouTube'un Türkiye'de geldiği 2012'den bu yana, gelişen bir yaratıcı ekonomiye katkıda bulunan on binlerce içerik oluşturucuya ev sahipliği yaptığının altı çizildi.

Açıklamada, alınan bu son kararla ilgili olarak, şu ek ifadelere yer verildi:

"Uyumluluğa yönelik bu adım, YouTube'un içerik kaldırma taleplerini inceleme şeklini veya YouTube'un kullanıcı verilerini işleme veya tutma şeklini değiştirmeyecek. Şu anda, resmi makamlardan gelen kaldırma talepleri, doğru yasal süreçlerle bildirildiğinde inceliyor ve şeffaflık konusundaki tutumumuza uygun olarak bu talepleri şeffaflık raporumuzda açıklıyoruz. Bu talepleri yasalara ve kendi politikalarımıza uygun olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Türk kullanıcılarımıza, yaratıcılarımıza ve iş ortaklarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ve platformun canlılığını ve açıklığını korumaya devam edeceğiz."

30 MİLYON TL CEZA KESİLMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) geçtiğimiz hafta aralarında YouTube'un da bulunduğu çeşitli sosyal paylaşım sitelerine yasal zorunluluğa rağmen Türkiye'ye temsilci atamadıkları gerekçesiyle 30'ar milyon lira ceza kesmişti.

REKLAM YASAĞINDAN 15 GÜN ÖNCE KARAR VERDİ

Düzenlemeye göre bu ay da temsilci atamayan yabancı sosyal medya şirketleri için Ocak 2021'de reklam yasağı devreye girecek. Dolayısıyla YouTube'un temsilci atamama kararı, reklam yasağının devreye girmesinden 15 gün önce gelmiş oldu.