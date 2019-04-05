CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebildi. Ancak CHP'nin Beyoğlu için yaptığı itiraz, sayım işlemi başladığı gerekçesiyle reddedildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; kalan 14 ilçe için alınan yeniden sayım kararı henüz yazılmadığı için CHP itiraz başvurusunda bulunamadı.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun Beyoğlu kararı