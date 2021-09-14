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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yüksek sesle müzik uyarısı kanlı bitti! - Karaman Haberleri
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Yüksek sesle müzik uyarısı kanlı bitti! Kurşunlanıp, bıçaklandı

Karaman'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi dehşeti yaşadı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Mavi, otomobildeki 2 kişi tarafından önce silahla vuruldu, ardından da bıçaklandı. Kaçan şüpheliler, silahı atıp, kayıplara karıştı

Son dakika: Yüksek sesle müzik uyarısı kanlı bitti! - Karaman Haberleri
Yüksek sesle müzik uyarısı kanlı bitti!
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AA

Karaman'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran kişi, silah ve bıçakla yaralandı.

Hamidiye Mahallesi 727. Sokak'taki iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Hasan Mavi, burada otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine otomobildekilerle Mavi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mavi, silah ve bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mavi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı araç, şehir merkezinde yaşanan kovalamacanın ardından izini kaybetti.

Ekipler, bir süre sonra otomobili Gazidükkan Mahallesi 108. Sokak'ta terk edilmiş buldu. Bölgede çatılara çıkarak şüphelileri arayan polis, Kenzi Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde olayda kullanılan silahı buldu. Silaha el konulurken, şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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