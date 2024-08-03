Yunan havayolları Tel Aviv'e uçuşları durdurdu
Yunanistan'ın Aegean Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu
Aegean Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.
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