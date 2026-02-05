Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 11 Şubat Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.
Giriş: 05.02.2026 - 14:18 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:49
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
İki ülke arasında ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
