Sinop'un Boyabat İlçesi'ne bağlı Çulhalı Köyü'nde aile fertleri bahçede meyve toplarken kardeşi M.A. (6) ile eve giren A.A. (8) tüfekle oynamaya başladı. A.A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki kardeşi M.A. yaralandı. Tüfeğin patlama sesinin ardından eve koşan baba O.A. ve anne S.A., yaralı buldukları çocukları için sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.A.'yı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan M.A. kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.