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HaberlerGündemSon dakika... Yürek yakan olay! 8 yaşında kardeş katili oldu! - Haberler

Son dakika... Yürek yakan olay! 8 yaşında kardeş katili oldu!

AA

Sinop'un Boyabat ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu. Yapılan incelemenin ardından ruhsatsız olan tüfeğe el konuldu. Küçük çocuğun ailesi ise gözyaşlarına boğuldu

kardeşini kazayla öldürdü

Sinop'un Boyabat İlçesi'ne bağlı Çulhalı Köyü'nde aile fertleri bahçede meyve toplarken kardeşi M.A. (6) ile eve giren A.A. (8) tüfekle oynamaya başladı. A.A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki kardeşi M.A. yaralandı. Tüfeğin patlama sesinin ardından eve koşan baba O.A. ve anne S.A., yaralı buldukları çocukları için sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.A.'yı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan M.A. kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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