Yurt dışı çıkış harcı bedeli bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamalarda hem yurt dışı çıkış harcı hem de en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...