Zelenskiy ilk kez Rus gazetecilere konuştu! 0:00 / 0:00

Reuters

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarafsız statüdeki bir ülkede barış anlaşmasına hazır olduklarını söyledi.

90 dakikalık röportajda Zelenskiy, Rusça konuştu.

Ukrayna'daki yıkıma Rusya'nın neden olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Güvenlik garantileri, tarafsızlık bizim için en önemli nokta." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi diğer bazı konuları tartışmayı reddettiğini söyledi. Rusya'nın zorla elindeki geri almaya çalıştığını, üçüncü dünya savaşına yol açacağını dile getirdi.

"İNSANİ FELAKET"

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'ün haftalardır kuşatma altında olduğunu belirten Zelenskiy, "Bir zamanlar 400 bin kişilik bir şehirdi, uzun süre Rus bombardımanına maruz kaldı." dedi.

"Mariupol' tüm giriş ve çıkışlar engellendi. Liman mayınlı. Şehir içinde insani bir felaket yaşanıyor. Yiyecek, su, ilaç götürmek imkansız" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını yalanlamıştı, Zelenskiy buna tepki gösterdi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın nükleer veya kimyasal silahlara sahip olduğuna ilişkin iddialarını "şaka" olarak nitelendirdi.