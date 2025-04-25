Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır." denildi.