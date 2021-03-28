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SON DARBE OYUNCULARI KİMLER?

Martyn Ford, Gordon Alexander, Alexandra Dinu, Peter Pedrero

SON DARBE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu’na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir. Telefonun ucundaki teröristler stadyumu kontrolleri altına aldıklarını ve dediklerini yapmazlarsa patlatacaklarını söyler.

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