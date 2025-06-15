Son depremler listesi takip ediliyor. Gün içinde meydana gelen 3.0,4.0,5.5 büyüklüğünde depremler AFAD ve Kandilli’nin resmi internet sitesinde yer alıyor. Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alırken sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte , 15 Haziran 2025 Pazar en son depremler listesi

BİNGÖL’DE DEPREM

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum."

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Son depremler listesi takip ediliyor. Gün içinde meydana gelen 3.0,4.0,5.5 büyüklüğünde depremler AFAD ve Kandilli’nin resmi internet sitesinde yer alıyor. Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alırken sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte , 15 Haziran 2025 Pazar en son depremler listesi