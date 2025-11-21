Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 07.30’a kadar büyüklükleri 0.7 ile 2.9 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.