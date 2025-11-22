Habertürk
Habertürk
        SON DEPREMLER 22 KASIM 2025 | Biraz önce deprem mi oldu, bugün en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 22 Kasım 2025 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 22 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 00:15 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:15
        Gün içinde meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son nerede ve saat kaçta deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        KÜTAHYA'DA DEPREM!

        Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 21.22 sularında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, saat 08.18'de Akdeniz'de deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.24 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
