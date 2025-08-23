Habertürk
        Son depremler 23 Ağustos 2025: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler 23 Ağustos 2025: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Hal böyleyken ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusu meydana gelen her sarsıntı sonrası arama geçmişlerindeki yerini alıyor. En son Balıkesir'de deprem olmuştu. İşte, 23 Ağustos Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Giriş: 23.08.2025 - 07:55 Güncelleme: 23.08.2025 - 07:55
        Son depremler saniye saniye kaydedilip kamuoyuna duyuruluyor. AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak aktarılan verilerde depremin derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı, büyüklüğü gibi tüm bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntıda bilgi almak için arama motorlarına yönelerek büyüklüğü gibi tüm bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar en ufak sarsıntıda bilgi almak için arama motorlarına yönelerek ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte yaşanan son depremler listesi

        DEPREM Mİ OLDU?

        Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

        AFAD verilerine göre, dün akşam saat 20.37’de Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 7.14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        YURTTA YAŞANAN SON DEPREMLER LİSTESİ 23 AĞUSTOS 2025

        2025-08-23 04:50:04 39.20639 28.16611 7.62 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 04:34:37 39.16917 28.15917 7.58 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 04:33:29 39.20806 28.11056 10.42 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 04:31:49 39.23667 27.98917 7.01 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 04:29:39 39.24278 27.99 8.64 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 04:28:50 39.25222 28.06722 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 04:26:22 39.22278 27.99583 6.98 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-23 04:20:22 39.23222 28.16056 5.21 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

