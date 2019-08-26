Ankara 3.3 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Herhangi mal ve can kaybının yaşanmadığı Ankara'da vatandaşlar bir süre paniğe kapıldı. Ankara depreminin ardından sizler için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri derledik. İşte 25 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 26 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER- EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.26 08:32:20 37.8458 29.5752 5.0 -.- 3.0 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.26 07:27:45 39.4967 26.2893 7.5 -.- 1.6 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.26 07:06:34 35.9813 27.5415 7.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.26 07:05:45 37.8220 29.7443 12.1 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.26 06:18:29 37.8577 29.6448 16.2 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.26 05:55:26 39.4852 26.2552 10.7 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.26 04:31:00 36.0148 27.5113 7.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.26 02:04:12 37.4297 29.6100 12.1 -.- 1.0 -.- HORUZ-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.08.25 23:04:28 40.2405 32.8857 16.6 -.- 2.0 -.- YILMAZKOY-CUBUK (ANKARA) İlksel 2019.08.25 22:00:25 37.7058 29.8755 21.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.08.25 21:42:26 40.0275 32.7468 5.0 -.- 3.5 3.3 YENIMAHALLE (ANKARA) REVIZE01 2019.08.25 17:00:28 37.8310 29.7200 12.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 12:16:47 40.2272 28.8953 0.0 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel 2019.08.25 06:48:35 39.5413 23.8923 23.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.08.25 06:46:20 39.0647 27.6945 6.2 -.- 2.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.08.25 06:04:01 37.8052 29.7465 9.2 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 05:27:08 39.3057 41.9858 8.7 -.- 1.5 -.- KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel 2019.08.25 05:11:18 37.8315 29.6720 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 04:27:27 38.8918 43.5218 2.7 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel 2019.08.25 04:05:27 34.2578 32.2873 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.25 03:48:23 39.0258 27.6365 5.2 -.- 1.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.08.25 03:21:04 37.8160 29.6563 8.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 02:06:48 39.4677 26.2990 5.5 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.25 01:59:21 39.5413 26.1827 5.4 -.- 2.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel