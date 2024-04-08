Son dakika verileri ile AFAD ve Kandilli son depremler listesi takip ediliyor. 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buluyor. Deprem verilerinde sarsıntının enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgilerde yer alıyor. İşte, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü meydana gelen son depremler listesi ve merkez üssü