Ankara'da deprem oldu! 29 Haziran AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. 29 Haziran bugün Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Akdeniz'de ise saat 05.49'da 3.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine en son göre; Ankara ve Akdeniz’de deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 29 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte son depremler listesi
ANKARA'DA DEPREM!
Ankara'da saat 08.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi
AKDENİZ'DE DEPREM OLDU
AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 05.49'da meydana gelen depremin 7 km derinlikte olduğu tespit edildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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