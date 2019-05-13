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Son depremler! En son nerede deprem oldu? 12-13 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi

Manisa'da gece yarısı meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından son depremler merak konusu oldu. İşte 12-13 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre en son depremler...

son depremler

Son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmazken vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşte 12-13 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi en son depremler....


SON DEPREMLER 12-13 MAYIS 2019 KANDİLLİ RASATHANESİ

2019.05.13 08:45:06 39.2897 27.8300 0.0 -.- 2.1 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.13 07:19:36 39.0953 41.6520 12.8 -.- 2.5 -.- YESILPINAR-VARTO (MUS) İlksel
2019.05.13 06:53:49 39.3085 27.9618 4.9 -.- 1.7 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.13 06:18:22 40.7853 29.0218 11.5 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.05.13 05:20:05 40.5302 25.8510 8.2 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.13 04:54:04 39.3413 27.9425 3.6 -.- 2.3 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.13 04:12:33 40.7728 29.0312 5.2 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.05.13 04:10:43 39.3528 27.9413 10.1 -.- 2.0 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.13 02:58:23 40.7853 29.0383 12.6 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.05.13 02:42:38 39.3520 27.9323 9.5 -.- 1.6 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.13 02:34:32 37.8623 26.6980 9.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.13 02:26:50 39.3788 28.0105 12.5 -.- 1.6 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.05.13 02:05:46 36.9095 27.5622 11.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.13 01:58:57 39.3307 27.9275 12.1 -.- 2.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.13 01:54:51 39.3297 27.9172 9.8 -.- 2.6 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.13 01:46:53 39.3273 27.9200 9.3 -.- 2.0 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.13 01:43:51 39.3280 27.9052 13.0 -.- 1.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.13 01:35:01 39.3223 27.8732 13.6 -.- 1.3 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.13 01:31:45 39.3465 27.9293 8.8 -.- 2.0 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.05.13 01:30:59 39.3360 27.9288 10.8 -.- 2.0 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.13 01:24:08 39.3235 27.9242 7.1 -.- 4.5 4.5 KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2019.05.13 01:24:08)
2019.05.13 00:30:47 38.6685 26.5723 4.2 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.13 00:22:55 39.5455 26.1698 9.3 -.- 2.3 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.12 21:38:14 36.0817 28.6568 15.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.12 21:23:34 34.5285 27.8407 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.12 20:51:54 37.1362 28.5108 11.9 -.- 1.8 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

 

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