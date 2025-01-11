Son dakika depremler güncel olarak AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde saat 04.18 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' soruları bu sebeple sıklıkla gündeme taşınıyor. İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi son depremler listesi