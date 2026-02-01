Habertürk
Habertürk
        1 Şubat 2026 Pazar son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        1 Şubat 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Yetkili kurumlarca yapılan açıklamalara göre depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 1 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Giriş: 01.02.2026 - 08:13 Güncelleme: 01.02.2026 - 08:13
        1 Şubat 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. Yaşanan depremler sonrası yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz durum bildirimi yapılmazken, vatandaşlar güncel deprem kayıtlarını yakından takip etti. İşte, 1 Şubat 2026 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremlere ilişkin son bilgiler ve detaylar…

        KONYA'DA DEPREM

        Konya'nın Akören ilçesinde saat 07.55'te, 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 12.54 kilometre altında kaydedildi.

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
