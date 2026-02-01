1 Şubat 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. Yaşanan depremler sonrası yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz durum bildirimi yapılmazken, vatandaşlar güncel deprem kayıtlarını yakından takip etti. İşte, 1 Şubat 2026 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremlere ilişkin son bilgiler ve detaylar…