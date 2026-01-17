Habertürk
Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK 2026: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 17 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 17 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen irili ufaklı tüm depremlerin verilerine ulaşılabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:08
        1

        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01.04’te Ege Denizi’nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı 11.83 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        16 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2026-01-16 13:19:01 38.15111 36.65611 7.01 ML 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)

        2026-01-16 01:04:24 40.02528 24.05556 11.83 ML 3.4 Ege Denizi

        5

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
