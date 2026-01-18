Son depremler listesi 18 Ocak 2026 Pazar günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp kamuoyu ile paylaşıyor. Son olarak Çanakkale peş peşe deprem ile sallandı. Sarsıntıların derinliği, büyüklüğü ve merkez 18 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyuruldu.