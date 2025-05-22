Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi başta olmak üzere bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 22 Mayıs 2025 Perşembe son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.