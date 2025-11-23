Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 24 Kasım: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi ve merkez üssü neresiydi?

        24 Kasım 2025 Pazartesi son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        24 Kasım 2025 Pazartesi günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Bazıları sadece kısa süreli titreşimler olarak hissedilirken, herhangi bir hasar bildirilmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, yaşanan sarsıntıları anlık olarak izleyerek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve ayrıntılar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 08:41 Güncelleme: 23.11.2025 - 23:59
        1

        24 Kasım 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gün boyunca farklı büyüklüklerde depremler meydana geldi. Deprem kuşağında bulunan ülkede hissedilen bu sarsıntılar, bazı vatandaşlarda kısa süreli endişeye sebep olsa da kayda değer bir olumsuzluk bildirilmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içinde yaşanan yer hareketlerine ilişkin verileri düzenli şekilde güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. İşte, 24 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye genelinde kaydedilen depremlere dair son dakika bilgileri ve ayrıntılar…

        2

        MANİSA'DA DEPREM

        Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 02.13'te, 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.14 kilometre altında oldu.

        3

        ADIYAMAN'DA DEPREM

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 10.19'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7.14 kilometre altında kaydedildi.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

