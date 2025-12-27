27 Aralık 2025 Cumartesi son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
27 Aralık 2025 Cumartesi günü yurt genelinde gün içinde farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geldi. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de yaşanan bu yer hareketleri, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açarken, resmi kurumlardan yapılan bilgilendirmelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün boyunca kaydedilen sarsıntılara ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremlere ait güncel bilgiler ve detaylar…
BALIKESİR SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.20'de, 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7.28 kilometre altında kaydedildi.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
