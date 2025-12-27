27 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli endişeye neden olurken, yetkili kurumlardan yapılan açıklamalara göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen yer hareketlerine ilişkin verileri düzenli olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. İşte, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye’de meydana gelen depremlere dair güncel veriler ve ayrıntılar…