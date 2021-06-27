Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 27 Haziran Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 27 HAZİRAN 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 09:03'de Şırnak Silopi'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 HAZİRAN 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.06.27 09:49:58 36.3860 27.2150 20.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 09:03:29 36.9428 42.8888 5.0 -.- 3.0 -.- IRAK REVIZE01 (2021.06.27 09:03:29)

2021.06.27 08:59:08 37.5417 35.8792 0.0 -.- 1.6 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.06.27 08:56:38 36.2930 27.0512 23.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 08:47:07 36.3005 27.0507 24.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 08:31:38 36.2515 27.0948 10.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 08:25:55 37.8718 27.0375 10.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.27 07:53:59 36.2747 27.0852 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 07:46:04 36.6245 28.3303 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 07:26:48 38.3082 38.7915 15.3 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.06.27 06:25:15 36.4513 28.5393 29.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 05:42:34 37.7043 38.2963 5.0 -.- 2.4 -.- TASPINAR-(ADIYAMAN) İlksel

2021.06.27 05:35:25 36.3898 27.1077 15.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 05:28:53 36.3347 27.1192 23.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 05:25:08 37.8063 26.3932 9.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 05:18:06 36.3185 27.0830 7.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 04:14:42 36.2918 27.1653 24.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 04:09:05 37.9623 26.1053 10.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.27 03:56:35 36.2435 27.1283 21.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 03:53:50 36.2695 27.1010 24.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 03:10:17 38.0472 26.1688 18.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.27 02:45:27 38.8918 27.2633 11.8 -.- 2.3 -.- PINARKOY-(MANISA) İlksel

2021.06.27 02:39:10 36.4058 27.0167 4.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 02:01:35 37.5112 38.5727 5.6 -.- 1.9 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA) İlksel

2021.06.27 01:48:51 36.4378 27.1538 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 01:31:48 38.0553 27.0325 3.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.27 00:30:05 37.9030 27.2158 8.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.27 00:26:59 36.2912 27.0760 6.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 00:13:00 36.3305 27.1400 15.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 00:07:47 36.3387 27.1802 10.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.27 00:06:49 36.2928 27.1320 16.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.27 00:02:23 36.3495 27.1623 8.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel