Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Son depremler listesi 27 Mayıs 2024! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, son deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        İstanbul'da deprem! 27 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak raporlanıyor. 27 Mayıs Pazartesi, ülke genelinde toplamda 20 deprem kaydedildi. İstanbul 3.8 ile sallandı. İşte, 27 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:42 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 27 Mayıs 2024 Pazartesi son depremler listesi...

        2

        İSTANBUL'DA DEPREM!

        27 Mayıs günü saat 00.38'te, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Büyükçekmece'den de hissedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

        3

        ÇANAKKALE DE SALLANDI

        Başka bir deprem de Ege Denizi'nde oldu. Saat 00.23'te meydana gelen deprem 2.1 olarak ölçüldü ve yerin 9 kilometre altında yaşandı.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Galatasaray, RAMS Park'a hareket etti!
        Galatasaray, RAMS Park'a hareket etti!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!