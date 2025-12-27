Habertürk
        Son depremler listesi 28 Aralık 2025 Pazar: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü nedir ve merkez üssü neresi?

        28 Aralık 2025 Pazar son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        28 Aralık 2025 Pazar günü yurt genelinde gün içinde farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geldi. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de yaşanan bu yer hareketleri, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açarken, resmi kurumlardan yapılan bilgilendirmelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün boyunca kaydedilen sarsıntılara ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 28 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen depremlere ait güncel bilgiler ve detaylar…

        Giriş: 27.12.2025 - 08:45 Güncelleme: 28.12.2025 - 00:22
        28 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli endişeye neden olurken, yetkili kurumlardan yapılan açıklamalara göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen yer hareketlerine ilişkin verileri düzenli olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. İşte, 28 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye’de meydana gelen depremlere dair güncel veriler ve ayrıntılar…

        BALIKESİR SALLANDI

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.20'de, 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7.28 kilometre altında kaydedildi.

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
