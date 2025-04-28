23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremler 28 Nisan gecesi de sabaha kadar devam etti. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için son dakika deprem haberleri yakın takibe alınmış durumda İşte, 28 Nisan 2025 Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri…